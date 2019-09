La restauration et la transformation spectaculaires par l’UMons de l’ancien couvent des Visitandines, place du Parc à Mons, touche au but. Et tout le monde pourra en bénéficier: le lieu sera ouvert au public. A peine ce chantier s’achève-t-il que l’université en projette d’autres, non moins ambitieux: rue d’Havré pour la faculté d’architecture et à la plaine de Nimy pour une grande cité estudiantine de 350 kots...

L’ancien couvent des Visitandines, avec sa chapelle, à l’angle de la place du Parc et de la rue du Rossignol, est une belle pièce du patrimoine montois. Mais une pièce qui est restée longtemps en triste état.