Trafic d’armes en Hainaut: la police française en renfort

De nombreuses perquisitions ont été menées ce mardi, à Mons et dans le Borinage, sur Charleroi et dans le Namurois. En cause: une enquête sur un vaste trafic d’armes venant de France. Beaucoup d’armes, plus d’un millier, sont liées à une armurerie de Maubeuge.

L’enquête n’est pourtant menée qu’en Belgique. La police belge s’est rendue dans le commerce français mais pour procéder à des vérifications, pas pour perquisitionner. « Nous les avons épaulés, dans le cadre des accords de coopération internationale, indique le parquet d’Avesnes-sur-Helpe. Mais de notre côté, il n’y a pas d’enquête ouverte dans notre juridiction. »