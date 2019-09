Le Quévysien Walbrecq dans les annales du rallye belge!

Clap première pour Sébastien Bedoret et son copilote Thomas Walbrecq qui ont remporté l’Omloop van Vlaanderen, doyenne des épreuves belges, au terme d’un final haletant. Les deux grands espoirs de Skoda peuvent souffler: avec ce premier succès national en poche, la saison est une réussite.

Ils avaient déjà frôlé la performance mais avaient dû se contenter des plus petites marches du podium. Cette frustration n’est désormais plus qu’un mauvais souvenir. En raflant cette première victoire en catégorie-reine du championnat de Belgique, Thomas Walbrecq et Sébastien Bedoret ont inscrit leur nom en lettres d’or au palmarès de l’épreuve roularienne.