L’Américain Steven est arrivé à Wasmes pour chercher ses ancêtres

Steven Biskey, citoyen américain, n’en revenait pas de l’accueil organisé pour lui ce lundi matin dans la salle Van Gogh de Wasmes. Il est en Belgique pour quelques jours à la recherche de ses ancêtres qui étaient mineurs chez nous.

Une petite cérémonie a eu lieu ce lundi matin avant que Steven et son mari Mark ne découvrent le Borinage et plus particulièrement Wasmes, Boussu et Hornu.