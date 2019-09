Ghlin: Lyssandre, 11 ans, déficient visuel, sera au semi-marathon

COM

Ce dimanche 15 septembre, c’est le semi-marathon de Nivelles. Parmi les coureurs qui prendront le départ: le jeune Lyssandre, 11 ans. Déficient visuel, il fera la course en joélette, un fauteuil permettant aux personnes handicapées de faire de la randonnée ou de la course. Lyssandre sera encadré par ses professeurs et tout un groupe d’amis venus les soutenir.