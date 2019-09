Trail: le Quiévrainois Christophe Durin sait garder le Cap

Christophe Durin a signé un bel exploit ce week-end en se classant sixième et premier du Trail de la Côte d’Opale entre les Caps Blanc et Gris Nez. Le Quiévrainois, président du Jogging Club local, est devenu un trailer de très bon niveau et vise, à plus long terme, la grand-messe de l’Ultra Trail du Mont Blanc.

42 kilomètres au Pays des deux Caps, le Gris et le Blanc Nez, avec départ et arrivée à la plage de Wissant. Sable, dunes, plages de galets, montées et descentes, vent marin. L’aventure est périlleuse. Ils furent 547 à se lancer dans l’aventure d’un marathon atypique, façon trail pur et dur.