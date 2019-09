Frameries est le seul point d’arrêt (gare sans personnel) de notre région à améliorer sa cote dans l’enquête de Navetteurs.be. Ce qui ne l’empêche pas de rester le septième pire point d’arrêt de Wallonie!

Les voyageurs continuent à les appeler gares, mais dans le jargon de la SNCB, ils ne méritent plus ce nom-là. Ce sont des PANG , des points d’arrêt non gardés, autrement dit des gares qui n’offrent plus de présence humaine.