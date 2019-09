Tennis: les frères Gerodez, maître des doubles à Baudour

Avant de terminer la série des tournois proposés cette saison par le challenge Crombez à Mons, les participants au critérium ont transité par Quiévrain et Baudour.

À Quiévrain, on ne s’est pas bousculé au portillon. On s’attendait à ce qu’il y ait plus que 60 inscrits. Avec seulement six participants, la catégorie des messieurs 1 étoilé n’a pas fait recette. À croire que les compétiteurs ne veulent pas se déplacer à la frontière française où l’on est pourtant toujours bien accueilli.