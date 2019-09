Foot (D3): le Symphorinois Maxime Ruggeri s’épanouit en «6»

C’est une des bonnes surprises au sein de l’effectif de Saint-Symphorien: habitué à un rôle de garde-chiourme dans l’axe de la défense, Maxime Ruggeri prend une autre dimension, un cran plus haut sur l’échiquier, en tant que récupérateur. Il s’y sent bien et y trouve son compte. Son coach et ses équipiers également.

Cette saison, Pascal Buntinx n’a pas encore pu aligner Ombessa, toujours en phase de revalidation. Or, il présente le profil-type du demi-défensif, un rôle souvent qualifié « de l’ombre », mais essentiel dans toute formation. Quant à Bahenduzi, l’autre « pare-chocs » de l’effectif, il s’est blessé avec la P2.