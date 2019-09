Les deux cuistots ouvrent leur propre resto à Mons: «Masu»

Un tout nouveau restaurant vient d’ouvrir à la rue d’Havré: «Masu», du nom des deux patrons et cuisiniers, Maxime et Sullivan, 23 et 39 ans. Ils étaient notamment ensemble aux fourneaux du restaurant «L’Envers».

« On avait déjà travaillé ensemble auparavant, souligne Maxime. J’étais second chez iCook, puis chef du bistro de Jean-Phi et un peu de l’Ardennais également. On avait de bons contacts et une fois qu’on a pris de l’expérience, on s’est dit qu’il était temps qu’on ouvre notre propre restaurant ! »