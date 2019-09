Trois exhibitionnistes interceptés par la police des Hauts-Pays

Entre mi-juillet et septembre 2019, la zone des Hauts-Pays a dû faire face à une recrudescence de faits qualifiés: Exhibitionnisme. Plusieurs suspects ont été signalés suite à de nombreuses plaintes. Trois suspects différents sont impliqués dans ces faits.

Le premier individu sévissait régulièrement dans le centre de Dour et plus précisément à La Place Emile Vandervelde, il approchait les victimes tout en se masturbant. Après plusieurs investigations de la police des Hauts-Pays, il a pu être intercepté et écroué.