Foot (D3): le FC Tournai sans Petit face à Saint-Symphorien

Ce ne fut pas une partie de plaisir, mais Tournai a arraché sa première victoire à Braine grâce à beaucoup de sérieux collectif et ses deux buteurs, décisifs en début et en fin de partie.

But de Clément Petit à la 4e, et but de Willot à la 88e ! Les deux attaquants tournaisiens ont trouvé le chemin des filets et ont donc été décisifs lors du déplacement à Braine. « Nous en parlions justement dans le vestiaire après la rencontre. Sur mon but, Destrain s’infiltre bien et le défenseur tacle. Ce qui m’a permis de récupérer le ballon et de marquer. J’étais bien placé.