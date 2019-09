La Croix-Rouge de Jurbise déménage

Au sud du sillon Sambre-et-Meuse : Temps sec avec de larges éclaircies. Localement risque de brume ou d'un banc de brouillard. L'ouest : Nuageux à très nuageux avec le risque d'une petite averse. Le centre et l'est : Peu nuageux et sec avec progressivement plus de nuages (de haute et moyenne altitudes) depuis l'ouest.

15h 17°C 10 km/h 17h 17°C 10 km/h 19h 16°C 3 km/h 21h 14°C 5 km/h