Judo: rétablie, Anne-Sophie Jura repense aux Jeux olympiques

En juin, Anne-Sophie Jura communiquait sa décision de renoncer à l’Euro et au Mondial de judo. En cause ? Une hernie discale à traiter via un programme de rééducation. La -48kg a retrouvé la compétition ce week-end à l’European Cup de Bratislava. La judokate de Frameries a bien tiré son épingle du jeu, en prenant la médaille de bronze. Elle a désormais le regard focalisé vers les Jeux olympiques, pour lesquels elle doit engranger des points qualificatifs.

Trois victoires et une défaite : le bilan slovaque de Jura est positif. La judokate a été efficace, en battant nettement plusieurs de ses adversaires. Face à l’Allemande Ulrich, elle a marqué (waza-ari) et préservé son avantage jusqu’au terme du combat. Le duel contre la Polonaise Majcher a été plus court : ippon après 2min35.