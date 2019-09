Boussu: Roland, 92 ans, sauvé in extremis par les Américains

Roland Thibaut de Boussu-Bois n’est pas près d’oublier le 3 septembre 1944 au matin. Septante-cinq ans après, il se souvient encore de tous les détails de cette journée. En effet, en tant que résistant il a été prisonnier par les Allemands en déroute, il avait été capturé la veille au soir et s’attendait à être exécuté à l’aurore. Heureusement, entre-temps les Américains libéraient la Belgique et lorsque la porte de sa geôle s’est ouverte, c’étaient des Américains.

Trois quarts de siècle plus tard, cet homme de 92 ans a voulu les remercier. « J’ai pris mon téléphone. J’ai contacté la base de Chièvres. En français on m’a donné un numéro de téléphone, celui de l’ambassade des États-Unis à Bruxelles. Je les ai contactés mais ils n’ont voulu me répondre qu’en anglais… j’ai préféré raccrocher ! Tant pis ! »