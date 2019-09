Quaregnon: une famille massacrée par les soldats allemands

Le grand-père, la grand-mère et la tante de Marcel, 67 ans, ont été tués par les soldats allemands. - E.G.

C’est une véritable tragédie qui a frappé la famille Adam le dimanche 3 septembre 1944. Toute la famille a été prise en otage par les soldats allemands, et seulement deux membres ont survécu. Marc Adam, 67 ans, n’était pas présent, mais raconte ce qu’a vécu son père, qui a assisté au massacre de ses proches et a lui-même été blessé plus légèrement à la tête : « Mon père culpabilisait d’être en vie… »