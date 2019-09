Hyon: victimes de vol, ils passent pour les voleurs

C’est une histoire incroyable qui vaut à Hassan et Saida, un couple de citoyens quadragénaires de Hyon, d’être parties civiles devant le tribunal correctionnel… et en même temps, prévenus devant le tribunal de police. Tout cela à cause du vol de la BMW X3 de Saida, volée un dimanche au petit matin devant leur domicile de Hyon: la clef était malencontreusement restée sur le contact… Ce couple de personnes d’origine marocaine aurait-il été coupable d’un délit de faciès?

Ce dimanche 18 février 2018 vers 8h, on sonne à la porte. Hassan ouvre, tiré du lit après une soirée tardive de livraisons de pizzas. C’est une équipe de police qui le sollicite : « Votre BMW vient d’être retrouvée emboutie. Où est madame ? » « Je pense qu’elle est au marché », répond celui qui pense qu’elle est partie en voiture, comme tous les dimanches matins.