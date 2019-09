Un nouveau restaurant de fondues ouvre ses portes à Jurbise

Un nouveau restaurant spécialisé dans les fondues à l’huile et au fromage va ouvrir ses portes à Jurbise le 16 septembre prochain. À l’origine du projet, Caroline Pingitore et Olivier Malhotra. Le couple jurbisien n’en est pas à son coup d’essai: en 2017, ils ont lancé le restaurant «O’Bois Régal», le long de la route d’Ath. Un établissement spécialisé en hamburgers et arrosticinis (brochettes d’agneau).

C’est à côté de leur institut « Soleil Indien », toujours le long de la route d’Ath, qu’ils ouvrent leur nouveau restaurant : « O’Chalet des Fondues ». « Après 10 ans d’institut, j’ai voulu réduire mon activité et aussi la surface de l’institut. On en a profité pour créer ce concept de fondues, convivial et chaleureux », indique la patronne.