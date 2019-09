Mons: Une peine de travail… alors qu’il est en arrêt de travail !

Couvert par un certificat depuis quatre ans, car il est dépressif, Vincent préfère balayer que de purger une peine de 18 mois de prison.

Il est souvent étrange d’entendre un avocat plaider une peine de travail pour un client en incapacité de travail. Vincent, lui, est sous certificat médical depuis quatre ans. Son état dépressif l’empêche de travailler. Cependant, le ministère public adhère à cette demande. « Cette peine de travail me paraît plus constructive qu’un sursis, d’autant plus qu’il semble oisif.