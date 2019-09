Basket: huit minutes de test pour passer en régionale

Ces dernières semaines, les arbitres se testent, histoire de savoir s’ils ont suffisamment d’endurance pour officier.

« Cela se fait en trois fois : les nationaux, les régionaux et les provinciaux », explique Pierre Thomas, relais entre le CP et la CFA car appartenant aux deux organismes. « Pour monter en régionale, le candidat doit réaliser 8 minutes du test de Léger, 7 pour passer de P2 en P1 et 5 pour passer de P3 en P2.