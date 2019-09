Yara Tertre demande le renouvellement de son permis d’exploiter

Yara Tertre fait une demande de permis unique pour le renouvellement de ses autorisations d’exploiter. L’enquête publique débute. Une réunion d’information est organisée le 30 septembre prochain.

Ces derniers temps, l’usine Yara a fait couler beaucoup d’encre. Et pour cause, les riverains, même des communes voisines, ont été dérangés par des nuages de fumée orange et du bruit, en pleine nuit. Yara (ex-Kemira, ex-Carbochimique), à Tertre, produit des engrais chimiques. Depuis plusieurs mois, l’usine multiplie les incidents qui incommodent le voisinage.