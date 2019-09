Ce samedi, à partir de 14h et jusque 18h, les jeunes de tous âges seront plutôt bien lotis à l’occasion de la «Fête de la Jeunesse» organisée par le Syndicat d’Initiative.

Déjà plus de 15 ans que la ville de Saint-Ghislain organise une journée totalement réservée aux jeunes et cette dernière a bien évoluée pour répondre aux besoins des enfants et adolescents.

Une structure gonflable de 20m sur la Grand’Place