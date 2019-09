Basket: Mons-Hainaut à Trèves pour garder sa dynamique

Van Caeneghem et les Renards sont montés en puissance au fil des semaines. - Photo News

Depuis le début de la préparation, Mons-Hainaut répond parfaitement à l’attente de ses dirigeants et de ses supporters : six matches, six victoires. Toutes les nouvelles recrues sont en train de donner satisfaction à Vedran Bosnic qui va profiter, ce week-end, des deux rencontres du tournoi de Trèves pour préparer la première journée de championnat, le 21 septembre à Louvain.