«Clareprout», le spectacle, dimanche à Frameries

Si le bras-de-fer juridique entre Clarebout Potatoes et ses opposants vous donne un peu mal à la tête, le comité des riverains, jamais à court d’imagination, vous propose une manière plus légère d’en découvrir les enjeux: en plein air et en marchant, un spectacle militant contre l’arrivée de l’usine à frites! Ce sera dimanche, sur place, devant chez Clarebout.

Les opposants à l’installation de Clarebout à Frameries combattent sur tous les fronts, même les plus inattendus. Ce dimanche 8 septembre, la lutte des Amis du Crachet et de leur groupe Facebook « La nature sans friture » prendra la forme originale d’une oeuvre théâtrale créée spécialement pour leur cause !