Chaque anniversaire est particulier. Mais certains âges ont plus de valeur que d’autres. Ils symbolisent un cap, ils offrent un regard vers le passé, ils invitent à créer des ponts vers l’avenir. En devenant cinquantenaire, le Rugby Club Frameries a acquis une nouvelle légitimité symbolique dans le monde du rugby et du sport belges. Fier de son histoire, le club a imaginé des initiatives originales pour parsemer la saison et il veut continuer à grandir.