St-Ghislain: le chauffeur vire l’élève de 12 ans du bus

La maman saint-ghislainoise est en colère: son fils de 12 ans devait rentrer chez lui en bus, ce mardi, après son premier jour d’école. Une fois face au conducteur, son abonnement ne passe pas sur la machine. Il réessaie, sans succès. Le conducteur du bus lui a alors demandé de descendre... Le jeune élève a appelé sa maman en catastrophe. Le TEC déplore ce comportement: «il est hors de question pour nous de laisser un enfant sur le trottoir!»

Le jour de la rentrée, le jeune Hautrageois de 12 ans s’est rendu pour la première fois à l’école en bus. « On avait droit à un trajet gratuit avec un accompagnant, donc on l’a fait avant la rentrée et ça a été. Ce mardi, mon fils a donc pris la ligne 78 Hautrage - Saint-Ghislain pour aller à l’école. Il n’y a eu aucun problème », raconte la mère de famille.