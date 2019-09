Football (P3B): encore des renforts à l’AFC Cuesmes

Déjà solides, comme en témoigne leur excellent début de championnat, les Cuesmois ont encore attiré deux éléments d’expérience en toute dernière minute.

Il s’agit de Morgan Koudoho, qui a notamment défendu les couleurs de Quévy-Mons (P1, 2015-16) et de Saint-Symphorien, ainsi que Jean-Philippe Dopchie. Ces éléments aspirent à se relancer tout en aidant les Jaune et Vert à atteindre leur objectif. On sait qu’ils entendent ne pas s’éterniser en P3…