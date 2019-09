Basket: la Provinciale 4, entre le plaisir et les ambitions

Chaque saison, la P4 est particulièrement hétérogène. Entre les équipes qui jouent la montée, celles qui visent la formation et celles qui ne cherchent rien de plus que l’amusement, il est toujours difficile de s’y retrouver. D’autant que beaucoup de nouvelles équipes viennent de voir le jour...

« Rien que dans notre série, la 4C, on note les apparitions du BBC Tournai, de Stambruges B, d’Ellignies B, d’Estaimpuis B et du BC Fraternité B », s’amuse Kephren Hubert, le nouveau coach de la JSLB Frameries B. « De notre côté, seule la montée nous intéresse, en plus bien sûr de la formation des jeunes, car le fossé est trop grand entre notre équipe de R2 et la P4.