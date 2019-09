Borinage: la réouverture des piscines encore retardée

Un dernier test, et les nageurs allaient enfin pouvoir profiter à nouveau de la piscine de Quaregnon refaite à neuf (les travaux ont commencé début 2017). Hélas, le test a révélé une fuite. La réouverture est à nouveau reportée, de quelques semaines espère-t-on. A Colfontaine, on préfère ne plus estimer les délais. La piscine en chantier depuis janvier 2015 rouvrira «dans le courant de l’année prochaine»...

La région de Mons-Borinage est pauvrement équipée en bassins de natation, comme l’a souligné il y a plus d’un an la cour des comptes, dans une recommandation adressée à la Région wallonne. Et ça ne s’arrange pas... Trois piscines communales du Borinage gardent porte close : Colfontaine, Quaregnon et Boussu.