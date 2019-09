Quiévrain, la nouvelle Mecque du billard

La Mecque du billard a pris ses quartiers à Quiévrain! Depuis le mois d’août, le Super Ball accueille les joueurs de billard, de l’amateur au plus chevronné. À l’origine du projet: Quentin Carlier, 27 ans, récemment sacré champion de Belgique en individuel et en équipe. Le Leuzois s’est entouré de deux autres passionnés, Jérôme Kominczak et Bertrand Damée, pour créer l’une des plus grosses salles de la région.

Cet été a été celui de la consécration pour le Leuzois Quentin Carlier. Début juin, ce membre de la Green Team de Quiévrain, a décroché le titre de champion de Belgique BPA (Belgium Pool Association) en individuel et en équipe.