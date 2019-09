Foot (P4): le CS Aulnois a un président atypique, Yves Sprimont

À l’extrémité de la frontière française, le CS Aulnois n’a pas une situation aisée, coincé en P4 dans l’ombre du voisin de Quévy-Mons.

À 65 ans, son président Yves Sprimont est atypique. Vétérinaire spécialisé dans le bio, il maintient son club en vie grâce aux joueurs qu’il a aidés dans leur progression et qui reviennent lui prêter main-forte. C’est le cas du directeur sportif Abdelhafid Saad ou de la famille Costa, avec David (joueur-entraîneur), ses frères Victor et Paulo, et Lozano, le fils de Paulo.