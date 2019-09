L’annonce est tombée ce mardi matin. Les enseignes Match et Smatch, qui dépendent du groupe Delhaize, ont adopté un plan de transformation à cause des difficultés rencontrées. La fermeture potentielle de 16 magasins et la suppression de 210 emplois ont été annoncées.

La région de Mons-Borinage compte de nombreux magasins Match et Smatch, notamment à Mons et à Cuesmes. Les commerces de notre région ne sont pour l’instant pas concernés par ce plan. Sept magasins Match sont visés : Dinant, Erquelinnes, Eupen, Jodoigne, Moustier-sur-Sambre, Nivelles, Spa.