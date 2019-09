A vec les montées de l’Union Boraine Quaregnon, du BC Mons-Capitale et du BC Boussu C en fin de saison dernière, en plus des trois équipes du Centre et du Pays Noir, le nombre de formations ambitieuses a largement diminué. Seule la JS Cuesmes, désormais coachée par Michaël Mention, affiche clairement des ambitions.

1 Une seule équipe semble candidate au titre : Cuesmes