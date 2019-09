Le chaton sauvé sur l’autoroute à Mons, star internationale!

Silky est en forme ! - COM.

Silky est déjà passée chez le vétérinaire et devra y retourner. - COM.

Silky, du haut de ses 8 ou 9 semaines, est une miraculée. Un motard, aidé d’un automobiliste, a sauvé le chaton qui était couché sur une montée d’autoroute en direction de Mons. Ce sauvetage fait littéralement le buzz dans le monde entier. On en parle au Japon, en Russie, en France, au Canada et aux Pays-Bas. Mais tout est bien qui finit bien: le chaton est en forme, et a rejoint une famille d’accueil dans l’attente d’être adopté.