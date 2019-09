Une usine de mozzarella à Baudour, 50 nouveaux emplois

L'extrême sud du pays : Temps sec sous un ciel serein à peu nuageux avec, en fin de nuit, formation de bancs de brouillard L'ouest du pays : Temps sec sous un ciel peu à partiellement nuageux. En fin de nuit, augmentation de la nébulosité Le centre et l'est du pays : Temps sec sous un ciel d'abord nuageux puis des éclaircies devenant plus larges

06h 13°C 8 km/h 08h 13°C 15 km/h 10h 16°C 20 km/h 12h 19°C 22 km/h 14h 21°C 23 km/h 16h 18°C 20 km/h 18h 17°C 21 km/h 20h 16°C 20 km/h 22h 13°C 18 km/h