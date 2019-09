Dour: le jeune père toxico obtiendra-t-il encore un autre sursis

« Laissez-moi une petite chance ». Ainsi parle Dimitri, citoyen de Dour, détenu pour trafic de cannabis et cocaïne, et rébellion envers les policiers qui étaient venus chez lui, enfin à la maison de sa compagne où il vit, en visite domiciliaire sur consentement. A cause de son passé judiciaire, Thiébaud Ruth, substitut, requiert 42 mois ferme. Me Jean-Benoît Ronveau espère qu’il pourrait s’en tirer avec un sursis probatoire. Ce ne serait hélas pas le premier, et le représentant du parquet n’y croit guère…

Dimitri est consommateur de cocaïne, cannabis, héroïne aussi, depuis 25 ans. Ce jour de visite de la police chez lui, dès que la porte s’ouvre, cela flaire le cannabis à plein nez. Deux balances de précision sont trouvées.