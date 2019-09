Toyota Valenciennes recrute 500 agents à notre frontière!

Par VDN et (G.H.)

La Toyota Yaris est la voiture la plus produite en France. - COM.

Depuis juillet et ce jusqu’à la mi-novembre, Toyota recrute 500 personnes pour son usine située à Onnaing, tout près de Valenciennes, non loin de la frontière française. Le site de production de la Yaris et de sa version hybride disposera de 4.500 salariés d’ici 2020.