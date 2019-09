Pairi Daiza, numéro 1 des pandas en Europe

Le parc animalier de Pairi Daiza est celui, en Europe, qui héberge le plus de pandas (5). Dans le monde, hors Chine, seul un zoo japonais fait mieux que les Belges avec 6 pandas. Au fait, comment vont les jumeaux ? Et quand les verra-t-on enfin « en vrai » ? Les réponses à ces questions et à d’autres sont à découvrir dans cet article…

Nés le 8 août, « Baby boy» et «Baby girl» se portent à merveille. Voilà on surnomme actuellement les jumeaux pandas de Hao Hao, la fière maman de Pairi Daiza. «Ils ont été pesés récemment et atteignaient chacun les 900 grammes», nous apprend Claire Gilissen, la porte-parole du parc hennuyer. À la naissance, ils pesaient respectivement 150 et 160 grammes.