Wasmuël: «Ça irritait les sinus et donnait envie de vomir»

Il y a puanteur et puanteur... Et les Wasmuëllois «bénéficient» d’un large éventail de nuisances olfactives différentes! Après les odeurs d’égout de la station d’épuration, après le fumier particulièrement corsé épandu sur les champs environnants, voici les odeurs chimiques, spécialité dominicale... Les incidents de cette sorte s’accumulent, pendant les week-ends spécialement, si gênants que certains riverains se plaignent de nausée. Ils ne se satisfont plus des explications de l’IDEA. L’intercommunale de son côté promet des mesures la semaine prochaine, en tout cas contre les émanations de ses boues séchées.

« Comme si on entrait dans un local où on fait des travaux de peinture », « une odeur de vernis à ongles ou de dissolvant » ou encore « du poisson pourri »