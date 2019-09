Mons : 32 élèves suivent le basket-études de Jean d’Avesnes

Nouveauté cette année: 32 élèves de l’Athénée provincial Jean d’Avesnes suivront une filière de basket-études. Au programme: 9 heures de basket par semaine en plus des cours de l’enseignement traditionnel.

Le ballon rond et le ballon ovale ont déjà leur propre section sport-études au sein de l’Athénée provincial Jean D’Avesnes, à Mons. Cette année, le basket emboîte le pas en collaboration avec les clubs de Mons-Hainaut et de BC Capitale. Pas moins de 32 élèves fouleront le parquet 9h par semaine en plus de leurs entraînements en club. « Je suis très content pour une première.