Mons: arnaquée alors qu’elle est sur le point d’accoucher

Le sort s’acharne sur Aurélie, 28 ans et enceinte de plus de 8 mois. Au début du mois d’août, la jeune femme n’avait pas pu investir l’habitation qu’elle avait louée à Saint-Denis. En cause, l’ancien locataire qui avait tout saccagé durant son passage. À la recherche d’un nouveau logement d’urgence après cette mésaventure, Aurélie vient d’être victime d’une arnaque. En déposant plainte au commissariat de La Louvière, elle a appris qu’elle était la 6e victime d’un homme peu scrupuleux.

En août dernier, nous vous racontions le calvaire vécu par Aurélie Lhoir, enceinte de 8 mois (cf. La Province du 3/08). Cette jeune femme de 28 ans devait emménager dès le 1er août dans un tout nouveau nid douillet du côté de Saint-Denis.