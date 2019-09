Sept enfants âgés de 2 ans et demi à 4 ans et demi ont effectué leur première rentrée scolaire dans la toute nouvelle «Petite Ecole Buissonnière», située dans l’avenue d’Hyon. Encadrés par une institutrice et des parents, les enfants évoluent dans un environnement bienveillant. L’idée est de développer leur motivation intérieure en suivant les conseils de Céline Alvarez, une pédagogue française réputée.