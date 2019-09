Céline Delvallée a l’habitude de revendre des petites choses en seconde main sur des sites locaux de vente entre particuliers. Pour une fois que la Douroise se lance sur une plateforme plus large pour vendre un objet plus imposant, elle s’en souviendra! Non seulement elle n’y a rien gagné, mais elle y a perdu 1.700€. Une fausse acheteuse, vrai escroc, a pillé son compte en banque. Mme Delvallée n’a pourtant pas mis longtemps à bloquer son compte, mais il était déjà trop tard.

Céline Delvallée, 32 ans, de Wihéries, voulait revendre le lit de son fils -un lit très spécial, avec des oreilles de Mickey, qu’elle avait fait faire par un menuisier. Bref, une belle pièce dont elle espérait tirer 350 €.