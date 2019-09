Cinq chefs et des milliers de participants pour cette 10e édition. Une édition anniversaire qui avait lieu tout juste la veille de la rentrée des classes sous un magnifique soleil et une température des plus agréables. Entre amis, en famille, en couple, ils avaient tous le même objectif: passer un moment convivial dans une ambiance décontractée. Et bien manger!

Mission amplement réussie dans une atmosphère estivale avant de reprendre l’école pour certains et le boulot pour d’autres.