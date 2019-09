Street basket: Moris, l’amuseur du public montois (+ vidéos)

Si le public s’est longtemps plu samedi après-midi aux abords du terrain provisoire installé par Mons-Hainaut sur la Place du Marché aux herbes, c’est en grande partie grâce à Stéphane Moris, en très grande forme. Vidéos à l’appui!

Stéphane Moris nous a avoué être le boute-en-train du vestiaire.

« J’essaie généralement d’être un peu plus concentré lors des entraînements et des matches », lance l’intérieur montois. « Il vaudrait mieux d’ailleurs parce que ce samedi, j’ai vraiment bien profité de ces moments avec les enfants et les supporters.