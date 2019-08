D3: mercato bouclé au RAQM avec l’arrivée de Ricci Lufimbu

Deux bonnes nouvelles pour les supporters de Quévy-Mons: la victoire contre le CS Brainois et l’arrivée d’un dernier renfort.

Les chants des joueurs ont longtemps (et bruyamment) résonné dans le couloir du vestiaire après la victoire. « Nous avons connu une très bonne première mi-temps », analysait Luigi Nasca, le coach du RAQM. « Nous avons été efficaces et agressifs dans le bon sens du terme. Mes joueurs étaient bien en place et se sont fait mal pour aller chercher cette victoire méritée.