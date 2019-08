Ghlin: tanks et chars pour fêter les 75 ans de la libération

Ce samedi et demain encore, le site du Bois Brûlé est occupé par un camp d’époque de la seconde guerre mondiale. Des véhicules de 40-45, un hôpital de campagne et une colonne de la libération stationnée sur une partie de l’hippodrome de Wallonie. Les amateurs de ce genre d’événements sont comblés puisqu’ils peuvent non seulement admirer ces véhicules militaires mais ils peuvent aussi effectuer des baptêmes en char, Jeep et même en véhicules amphibies.

Dès ce samedi matin, sous une chaleur écrasante, les visiteurs étaient déjà très nombreux pour assister à quelques démonstrations et profiter de cette ambiance très particulière de libération. Ils sont venus de la région, du pays mais parfois de plus loin : Allemagne, Angleterre, Etats-Unis, France…