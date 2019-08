La commune de Quaregnon rachète l’Intermarché

Le conseil communal de Quaregnon a approuvé jeudi soir l’achat de l’ancien Intermarché rue de Pâturages, à Quaregnon-Sud. La commune compte en faire son nouveau hangar de stockage. De l’opposition comme de la majorité, tous les conseillers se sont félicités de cette bonne affaire.

Ce supermarché désaffecté présente en effet une superficie de 7.017m² et sera acquis au prix de 165.048€. Or, la commune prévoyait jusqu’ici de construire un nouvel entrepôt de 1.000m² derrière la salle Hismans; coût estimé: 800.000€ ! Elle est donc ravie d’acheter une propriété sept fois plus grande pour cinq fois moins cher.