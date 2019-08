Sirault: Roméo, 5 ans, malade, sera connecté à sa classe (vidéos)

Roméo est déjà un habitué de Messenger ! Il va maintenant « aller en classe » grâce à Take Off. - C.T.

Parce qu’il est malade, Roméo, cinq ans et demi, devra rester à la maison pendant l’année scolaire 2019/2020 et aller régulièrement à l’hôpital. Mais où qu’il soit, le petit Siraultois «ira en classe» virtuellement. Grâce à l’ASBL Take Off, ses copains et copines de 3ème maternelle, chez Madame Béatrice, resteront toujours connectés avec lui. Roméo participera aux activités de la classe, et même aux récrés s’il en a envie!