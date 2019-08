Mons: fête chez les Mozart, voulez-vous y participer?

Chaque année, le Chœur du Hainaut – antenne régionale de «A Cœur Joie» – se réunit de septembre à décembre et prépare un programme de musique sacrée avec un orchestre et des solistes professionnels.

Au fil des ans, des choristes de diverses chorales et d’autres se retrouvent pour former un ensemble de près de cent participants et s’impliquent dans un projet qui se veut hors des programmes habituels.